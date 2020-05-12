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    Prof. Dr. Ceyhan: Virüsü taşıdığından habersiz 400 bin kişi aramızda

    Prof. Dr. Ceyhan: Virüsü taşıdığından habersiz 400 bin kişi aramızda

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle ilgili gevşetilen tedbirler hakkında paylaşım yaparak 400 bin koronavirüs hastasının aramızda dolaştığını söyledi.
    • DHA
    • 12.05.2020 - 07:07
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    Prof. Dr. Ceyhan: Virüsü taşıdığından habersiz 400 bin kişi aramızda

    Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs salgına karşı alınan tedbirlerinin kısmen gevşetilmeye başlanmasıyla kuaför ve AVM'ler gibi işletmelerin açılmasının ardından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

    "VİRÜSÜ BULAŞTIRMA RİSKİ OLANLARA TEST YAPILMALI

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs taşıyan 400 bin kişinin aramızda dolaştığını belirterek, virüsü bulandırma riski yüksek olan sağlık personeli, garson, kasiyer, berber, otobüs şöförü, otel çalışanı, satış elemanı gibi meslek sahiplerine test yapılmasını gerektiğini söyledi.

    "VİRÜSÜ TAŞIDIĞINDAN HABERSİZ 400 BİN KİŞİ VAR"

    Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Ülkemizde virüsü bulaştırabilecek, ancak kendisinde virüs bulunduğunun farkında olmayan 400 bin civarında insan aramızda dolaşıyor. Bir araya toplanmaların arttığı bu günlerde en azından virüsü bulaştırma riski yüksek olan sağlık personeli, garson, kasiyer, berber, otobüs şöförü, otel çalışanı, satış elemanı gibi meslek sahiplerine, belirti olmasa bile test yapılması ve bulunanlara izolasyon yararlı olur."


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