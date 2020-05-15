Prof. Dr. Tekin: Haziranda düğünler yapılabilir

Prof. Dr. Recep Tekin, sosyal mesafe kuralı gözetilip, maske takılması gibi tedbirlerin alınmasıyla haziran itibariyle düğünlerin yapılabileceğini söyledi.

Diyarbakır'da, Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası tarafından sosyal mesafe önlemleri alınarak kına ve düğün provasının yapıldığı tanıtım videosu hazırlandı.

Sendikanın Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Murat Kaçar, yeni tip düğün provasını, sosyal mesafe kurallarını dikkate alacak şekilde düğünlerin yapılabileceğini göstermek için yaptıklarını söyledi.

Hijyen ve sosyal mesafe konusunda kimsenin tereddüt etmemesi gerektiğini ifade eden Kaçar, salonların kapasitesini de buna uygun şekilde düzenlediklerini belirtti.

“HİJYEN NOKTASINDA SIKINTIMIZ YOK”

Kaçar, “Hükümetin ve Bilim Kurulu'nun sosyal mesafeden kaynaklı düğün salonlarına soğuk baktığını görmekteyiz. Biz de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sosyal mesafe kurallarını dikkate alacak şekilde nasıl düğünlerimizi yapabileceğimizi bu video tanıtımıyla gerçekleştirdik. Hijyen noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Devletimizin bizden istediği, hangi konuda ne olursa olsun bunları yerine getirmeye hazırız.” dedi.

“BELLİ BAŞLI KURALLAR ÇERÇEVESİNDE DÜĞÜNLER YAPILABİLİR”

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, vaka sayısındaki azalmayla birlikte normalleşme sürecinin gündeme geldiğini belirterek, hem düğün salonu sahiplerinin, hem de düğün bekleyen çiftlerin beklentilerinin söz konusu olduğunu söyledi.

Haziran ayı itibariyle düğün salonlarıyla ilgili tedbirlerin alınması durumunda belli başlı kurallar çerçevesinde düğünlerin yapılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Tekin, “Düğün salonlarıyla ilgili tedbirler alınırsa eğer belli başlı kurallar çerçevesinde düğünler yapılabilir. Burada tabii dikkat edilmesi gereken şeyler var. Sonuçta kalabalık bir ortam olduğu için buralarda birebir yakın temastan kaçınmak gerekir. Havalandırmalar çok önemli. Çünkü kapalı ortamlardaki klimalardan bulaş riski artabiliyor." şeklinde konuştu.

“EN ÖNEMLİSİ MASKESİZ OLMAYACAK”

Bir diğer noktanın düğün salonlarının kapasitesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tekin, dörtte bir oranında davetli kabul edilmesi gerektiğini aktardı. Tekin, “600 kişilik bir kapasitesi varsa maksimum 120-125 arasında kişi alması gerekiyor. Masalarda 4-5 kişilik bir oturma düzeni ile 1-1.5 metreyi koruyacak şekilde oturma olabilir. En önemli nokta maskesiz olmayacak. Eldiven takılması belki gündeme gelebilir. Bir diğer nokta, takı takma esnasında çok yakın temas olabilir. Artık bu herhalde olmayacak gibi görünüyor. Oraya bir sandık bırakılabilir veya bir zarf içinde toplanma olabilir. Son kararı yine bakanlık ve bilim kurulu verecek." dedi.

“TEMAS GEREKTİREN HİÇBİR OYUN OYNANMAMALI”

Düğünlerin başlaması durumunda sosyal mesafe korunmadan halay veya yakın temas gerektiren hiçbir oyunun oynanması gerektiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Recep Tekin, şu uyarılarda bulundu:

"Sosyal mesafe korunmadan halay veya herhangi bir oyun ya da yakın temasla ilgili hiçbir oyun oynanmaması gerekiyor. Daha çok maske ve kişi sayısının az tutulmasıyla birlikte sosyal mesafeyi korumak. Kapalı düğün salonlarından ziyade kır düğün salonları daha mantıklı aslında bu süreçte. Çünkü açık alan olmasından dolayı bulaş riski çok düşecektir. Büyük ihtimalle de önümüzdeki süreçte kır düğünleri daha fazla ön plana çıkacaktır."