"Ramazan" mesajlarına dikkat! Tam da iftar saatinde geliyor...

Dolandırıcılar, Ramazan-ı Şerif'i de işlerine alet etti. İslam dünyasının rahmet ve bereket ayında, oldukça dikkatli olması ve gelen sahte mesajlara kanmaması gerekiyor.
Ramazan döneminde bile durmayan dolandırıcılar, sahte bağış linkleriyle siber hırsızlığa soyundu.
Vatandaşların manevi duygularını kullanan hırsızlar, mesaj yöntemini kullanıyor.
Gelen SMS'lerdeki linklere tıklayan vatandaşların telefonlarına sızarak saniyeler içinde yapacaklarını yapıyor.
Vatandaşlara gönderilen “İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir” mesajları, merak uyandırarak sahte sitelere yönlendirme amacı taşıyor.
SAKIN TIKLAMAYIN
Mesajdaki linke tıklayan kullanıcılar oltalama (phishing) yöntemiyle kişisel bilgilerini farkında olmadan dolandırıcılara teslim edebiliyor.
Bilişim uzmanları, dolandırıcıların ele geçirilen verilerle kredi çekebildiğini, GSM hatları çıkarabildiğini ve farklı platformlarda işlem gerçekleştirebildiğini vurguluyor.