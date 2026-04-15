Reklam ve haksız ticari uygulamalara 49,8 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, dijital ortamda da vatandaşın güvenliği için çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda reklam ve haksız ticari uygulamalar tek tek belirleniyor, yasa dışı bahis ve kumar reklamları engelleniyor.

BELİRLENEN AYKIRILIKLARA TOPLAM 49,8 MİLYON TL CEZA UYGULANDI

Gerçekleştirilen son denetimler neticesinde, Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun 368 sayılı toplantısında, görüşülen 132 adet dosyadan 117'si mevzuata aykırı bulundu.

Söz konusu aykırılıklar hakkında toplam 49 milyon 874 bin 780 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi

Ayrıca, reklamlarda yer alan üstünlük ifadelerinin tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla 1 adet dosya hakkında tedbiren durdurma kararı verildi.

"HİLELİ MODEM SATIŞLARINA YÖNELİK İNCELEME BAŞLATILDI"

Denetimlere ilişkin diğer detaylar ise bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna şu sözlerle aktarıldı:

Ticaret Bakanlığımıza ulaşan şikayetler doğrultusunda yapılan incelemelerde; kendilerini internet servis sağlayıcılarının çağrı merkezi gibi tanıtan bazı kişi ve firmaların, tüketicilere 'modeminiz arızalı' veya 'modeminiz yetersiz' şeklinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak yüksek bedellerle modem satışı gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.



Yapılan değerlendirmelerde; söz konusu ürünlerin tüketicilere hiç gönderilmediği ya da vaat edilen nitelikleri taşımadığı, ayrıca tüketicilerin bedel iadesi taleplerinin karşılanmadığı yönünde ciddi mağduriyetler oluştuğu anlaşılmıştır.



Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, bu faaliyetlerin münferit olmadığı, süreklilik arz ettiği ve haksız ticari uygulama niteliği taşıdığı değerlendirilmiş olup, ilgili firmalar hakkında idari para yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir.

"YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR REKLAMLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ"

Reklam Kurulu'nun 368 sayılı toplantısında ele alınan bir diğer önemli konu başlığı ise yasa dışı bahis ve kumar reklamları olmuştur.



Yapılan incelemelerde; yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alınmıştır.



Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla denetimlerimiz aralıksız, etkin ve kararlı bir şekilde devam edecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.