Süper Lig devinden taraftarlara jest: Biletleri 5 ve 10 TL'ye indirdi

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında futbolseverleri dev bir randevu bekliyor.

19 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Başakşehir mücadelesi öncesi, bordo-mavili kulüpten taraftarı heyecanlandıran bir duyuru geldi.

Bordo-mavili yönetim, taraftarın sesini tüm Türkiye'ye duyurmak için bilet fiyatlarında indirime gitti.

PAPARA PARK'TA YER KALMAYACAK

Yönetim, takıma 90 dakika kesintisiz destek veren taraftarlar için Güney ve Kuzey kale arkası biletlerini sadece 5 TLolarak belirledi. Doğu tribünü ve Mattia Ahmet Minguzzi tribününde ise fiyatlar 10 TL'ye sabitlendi. Batı tribününden maçı izlemek isteyen taraftarlar ise 200 TL ödeyecek.

VIP kategorilerinde de fiyatları güncelledi:

VIP Platinum - B: 12.500 TL

VIP Platinum - A/C: 10.000 TL

VIP Gold: 7.500 TL

VIP Silver: 5.000 TL