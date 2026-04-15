Meteorolojiden uyarı: Sıcaklıklar artacak, toz taşınımı görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre ülke genelinde sıcaklıklar yükselişe geçiyor.

Yağışlar ise bugünden itibaren güney, güneydoğu ve doğu bölgelerinde artmaya başlayacak.

MGM'DEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Batı kesimlerde yer yer toz taşınımı beklenmesinden dolayı hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

MGM, vatandaşların bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını özellikle vurguladı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Ayrıca ülke genelinde hava sıcaklıklarının 4 ile 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELMEYE BAŞLIYOR

Bugün, parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Batı bölgelerde toz taşınımı etkili olacak.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Yağış beklenmiyor ancak gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.

YAZ HAVALARI HİSSEDİLECEK

Perşembe günü yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri, Karadeniz'in doğusu ve iç bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

Batı ve kuzeybatı ise daha çok güneşli ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların iç kesimlerde 25-30 dereceye kadar çıkabileceği değerlendiriliyor.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Cuma günü İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yoğun sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olması bekleniyor.

Batı bölgelerde yağışın daha az görüleceği, parçalı bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Yağışlı alanlarda sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

GÜNEY KESİMLERDE SAĞANAKLAR GÖRÜLECEK

Cumartesi günü gök gürültülü sağanakların özellikle güney ve güneydoğu illerinde devam etmesi bekleniyor.

Kuzeybatı ile bazı batı kıyılarında ise güneşli veya az bulutlu havanın süreceği öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'de yer yer yağmur geçişleri tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Haftanın son gününde yağışların doğu ve güneydoğu bölgelerinde yer yer devam etmesi bekleniyor.

Batı ve iç kesimlerde parçalı bulutlu ve güneşli alanların genişleyeceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların 20-25 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

