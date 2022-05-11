Petrol
103.83
1.61%
Euro
16.17
0.54%
Dolar
15.33
0.57%
Altın
906.00
0.40%
Borsa
2490
0.99%
Bitcoin
483.946
0.96%
BTXN Coin
13.78
-3.16%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    Rize-Artvin Havalimanı, hava hudut kapısı ilan edildi

    Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.
    • 11.05.2022 - 03:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize-Artvin Havalimanı, hava hudut kapısı ilan edildi

    Deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs'ta açılacak.

    Hava hudut kapısı ilan edildi

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre;

    Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi.

    DHA'nın haberine göre; kararın, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1'inci maddesi gereğince verildiği aktarıldı.

     

     


    İlginizi Çekebilir

    Bolu'da patates ekimi devam ediyor
    Yaşam

    Bolu'da patates ekimi devam ediyor

    27 yaşındaki genç tren rayların ölü bulundu
    3. Sayfa

    27 yaşındaki genç tren rayların ölü bulundu

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Görüş Bildir