Rize-Artvin Havalimanı, hava hudut kapısı ilan edildi
Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.
- 11.05.2022 - 03:58
Deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs'ta açılacak.
Hava hudut kapısı ilan edildi
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre;
Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi.
DHA'nın haberine göre; kararın, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1'inci maddesi gereğince verildiği aktarıldı.