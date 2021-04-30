Rize mimarisi ev geleneği yeniden canlanıyor

Rize'de yöresel mimariyi özendirmek ve afetlerde can kaybı yaşamamak için İl Özel İdaresi tarafından 7 adet ev projesi hazırlatıldı. Yöresel mimariyi yansıtan projelerin basına tanıtımı yapıldı.

Rize İl Özel İdaresi, kentte yöresel mimariyi koruyarak yaygınlaştırmak, zemin etütleri yapılarak afetlerde can ve mal kayıplarını ortadan kaldırmak amacıyla köy ile kırsal bölgeler için örnek ev projeleri hazırladı.

Yöreyi tanıyan sanat tarihçileri, mimarlar ve mühendisler tarafından hazırlanan 7 farklı yöresel mimarili ev projesi; 1 yıllık çalışma sonucu tamamlandı.

Maketleri hazırlanarak tanıtımı yapılan yöre mimarili evlerin projesi; talep üzerine İl Özel İdaresi'nden başvuruyla temin edilecek.

70 BİN LİRAYA KADAR TASARRUF

İnşaat yapmada izin gibi birçok prosedür girişimlerinde 50 ile 70 bin TL'lik tasarruf da sağlanacağı projeye başvuruda bulanacak ilk 100 kişinin, zemin etüt maliyeti de İl Özel İdaresi tarafından karşılanacak.

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“RİZE MİMARİSİNİ YAŞATMAK İSTEDİK”

Projeyi tanıtan Rize Valisi Kemal Çeber, afetlerden en çok etkilenen illerden olduklarını belirterek, "Bunun temel nedenlerinden biri yerleşimle ilgili sorunlardır. Rize coğrafyasının zorluğundan kaynaklanan nedenlerle, afetlerden en çok mağduriyet yaşayan ilimizde hem bu afetlere karşı vatandaşımızı en üst düzeyde koruyabilmek hem de hepimizin imrendiği, coğrafyası ve doğası kadar güzel olan Karadeniz mimarisini, Rize mimarisini de yaşatabilmek için bir proje başlattık; kırsal tip, yapılaşma projeleri.

1 yıllık süre içerisinde bu yöreyi bilen sanat tarihçilerimiz, mimarlarımız, mühendislerimiz çalıştı ve ilk etapta 7 adet proje üretildi. Bazen kırsalda bir ev gördüğümüzde 'ya şu çirkinliği bu güzelim doğanın içerisine nasıl koymuşlar' diyoruz ve yanındaki geleneksel mimariyi de görünce ‘işte bu doğanın karşılığı yapı budur’ diyorsunuz.

İşte biz onu yapmaya çalışıyoruz, bu doğanın içinde olması gereken yapıyı ama modernite ile birleştirilmiş halini yapıyoruz.” dedi.

“VATANDAŞLAR SAĞLIKLI YAPILARA KAVUŞACAK”

Proje ile inşaat yapmak için zaman kaybı yaşanmadığına dikkati çeken Vali Çeber, “Bu proje ile hem coğrafyamızdaki, kırsal alanımızdaki izinli yapı stoku sayısını arttırmak hem de afetlere karşı insanlarımızı en sağlıklı biçimde yaşatmak, derelerin içerisinden ev toplamamak istiyoruz. Vatandaşlarımız açısından proje maliyetlerini en aza indirmek ve izin alma süreçlerini en kısa hale getirmek istiyoruz.

Zaten projeyi İl Özel İdaresi hazırladığı için izin süreci yaşanmıyor ve kısa sürede inşaatına başlayabiliyor. Bu projeyi uygulamak isteyen ilk 100 vatandaşımızın zemin etüt maliyetlerini de biz karşılayacağız. ‘Ben bu projeyi uygulamak istiyorum’ diyen vatandaşımız hem sağlıklı bir yapı kazanacak hem çok kısa bir bürokrasi yaşayacak hem de 50-70 bin lira arasında bir tasarrufla inşaatına girmiş olacak.” diye konuştu.

“DEVLET TEŞVİK ETMELİ”

Köylerde yüksek katlı binalar görmek istemediklerini belirten kent sakini Ramazan Mavi, “Köyler de oldu aynı şehir gibi yüksek katlı binalar var. Eskiden Rize mimarisi ile yapılmış iki üç katlı ahşap binalar vardı, şimdi neredeyse kalmadı. Devlet de artık böyle evlerin yapılması için vatandaşı teşvik etmeli. Zaten heyelan bölgesindeyiz, evler yapılırken tüm etütlerinde yapılması lazım.” şeklinde konuştu.

“KÖYLERDE RİZE EVLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ”

Projeye destek veren Adnan Aktepe ise “Köylerin yapısı artık çok bozuldu, eski nostaljik yapı yok. Çok katlı büyük siteler gibi yapılar var. Artık bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Köyse köy olsun, şehirse şehir. Tepelerin üzerinde kocaman kocaman evler yapıyorlar. Bir yağmur yağdığında zaman zaman büyük afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Yıkılan evlerde aileler yok oluyor. Artık çok daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız.” ifadelerini kullandı.