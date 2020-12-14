Rize’nin İkizdere ilçesi Gökyayla köyünde çıkan yangında 7 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde tek katlı evde çıkan yangın bitişiğindeki evlere sıçradı.

Köydeki vatandaşlar evlerinden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye Rize ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer 15 eve sıçramaması için yoğun çaba harcandı.

"CAN KAYBI YAŞANMADI"

Yangın ile ilgili açıklama yapan İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz “Şu anda İkizdere, İyidere, Derepazarı ve Rize Belediyelerinden gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. 7 evde yangın çıktı. Yangının diğer evlere sıçramaması için soğutma çalışmaları yapıyoruz. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması.” ifadelerini kullandı.

Rize'de 7 ev yandı ViDEO