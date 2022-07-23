Rize'de düzenlenen festivalde en çok çayı en hızlı bir şekilde içmek için 7 ülkeden yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Türkiye adına yarışan Aleyna Yıldırım birinci oldu.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kortej yürüyüşünün ardından festival Türkiye, İran, Moldova, Kuzey Osetya, Azerbaycan, Sırbistan ve Rusya'dan gelen halk dansları topluluklarının gösterileriyle başladı.

1 dakikada en fazla çay içmek için yarıştılar

Tulum, gayda ve keman eşliğindeki yöresel kıyafetli ekiplerin dans gösterileri büyük ilgi topladı. 1 dakikada en fazla çay içenin kazanacağı yarışmada ise adaylar ülkelerinin bayrakları önünde yarıştı.

Rize'de çay içme yarışmasını Türkiye kazandı - Video







Türkiye kazandı

Start verilmesi ile sıcak çayları içmeye başlayan bazı adayların ağzı yandı, bazıları da çaylarını değişik şekillerde soğutmaya çalıştı. Verilen süre dolmadan 1 dakikada 2 bardak sıcak çay içen Türkiye adına festivale katılan Aleyna Yıldırım birinci oldu. Yarışmada birinci gelen ekibe kupası takdim edildi.





"Çay çokta sıcaktı, hala boğazlarım yanıyor"



İHA'nın haberine göre, en hızlı çay içme yarışmasında birinci olan Aleyna Yıldırım, "Çayı normalde demlikte içerdik. Demlikte içtiğim için rahat bir şekilde 4-5 demlik çay içiyordum. Bir anda yarışmaya katılma kararı aldım. Hocam bir anda 'İçer misin?' dedi. Ben de katılmak istedim. Çay çokta sıcaktı, hala boğazlarım yanıyor. Güç geldi bir anda ve içtim" dedi.



