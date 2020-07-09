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    Rize'de görevli eski rektör 117 bin lira dolandırıldı

    Telefonda 'polis' olduklarını söyleyip eski rektör Nazmi Turan Okumuşoğlu'nu 117 bin dolar dolandıran 2’si Suriye uyruklu, 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.07.2020 - 13:22
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    Rize'de görevli eski rektör 117 bin lira dolandırıldı

    Rize İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kurucu Rektörü Nazmi Turan Okumuşoğlu'nun dolandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

    117 BİN DOLARINI KAPTIRDI

    Okumuşoğlu, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp ‘banka hesaplarınız ele geçirilmiş, şüphelileri yakalamak için operasyon yapıyoruz’ diyen Suriye uyruklu Hasan A.M. (23) ve Mohamad E.A.A.’ya (22) 117 bin dolar teslim etti.

    Rize'de görevli eski rektör 117 bin lira dolandırıldı #1

    5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Dolandırıldığını anlayan Okumuşoğlu'nun ihbarı ile takibe alınan 2 şüpheli ile bağlantılı oldukları belirlenen Ali A. (35), Mehmet Ş. (41) ve İsa D.’nin (20) yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin Ankara’da başka bir dolandırıcılık olayını planladıkları belirlendi.

    Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Rize'de görevli eski rektör 117 bin lira dolandırıldı #2

    Rize'de görevli eski rektör 117 bin lira dolandırıldı #3

    Rize'de görevli eski rektör 117 bin lira dolandırıldı #4

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