Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bayram boyunca yaş çay hasadı gerçekleştiren üreticiler, tulum eşliğinde moral buluyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay hasadı için seyahat izin belgesi alıp memleketlerine giden üreticiler çay hasadına başladı.

1 hafta önce başlayan ve yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde edilen yaş çayda üreticiler, bahçelerine girerek, ilk hasadı gerçekleştirdi.

TULUM EŞLİĞİNDE ÇAY HASADI

Koronavirüs salgını nedeniyle Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) tarafından açıklanan 44 maddelik 'acil eylem planı'na uyan üreticiler, alınan tedbirlere dikkat ediyor.

81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çay üreticileri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yağmurlu havaya aldırış etmeden bahçelerinde hasat yapıyor.

Bazı çay üreticileri ise bahçelerinde tulum eşliğinde çay toplayıp, moral buluyor.

Rize'de tulum eşliğinde çay hasadı