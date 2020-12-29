Rize'de yan yatan 4 bina tahliye edildi

30 yıl önce dolgu zemin üzerine inşa edilerek zemindeki kaymayla yan yatan 4 bina, risk nedeniyle tahliye edilmeye başlandı.

Rize'ye bağlı Taşlıdere Mahallesi'nde, deniz dolgusu ve heyelanlı tabaka üzerine yaklaşık 30 yıl önce, 72 daireli 3 blok ile 6 katlı 24 daireli bir başka bina inşa edildi.

Ancak yapılan binaların zemininde, yıllar geçtikçe kaymalar meydana geldi.

Kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan binalar, bölgede 'Pisa Kuleleri' diye anılmaya başlandı. Her geçen gün binalardaki eğimin arttığı dikkat çekiyor.

YÜZDE 6 EĞİM BULUNUYOR

Gün geçtikçe binalardaki eğim artarken, 24 daireli bina ile bitişiğindeki bina arasında boşluk oluştu. Yüzde 6 dolayında eğim olduğu belirlenen yapılar, sahipleri tarafından demir direklerle güçlendirilmeye çalışıldı.

YIKIM KARARI ALINDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında, 4 binanın da yıkımına karar verildi. Binalar için hak sahiplerine, tebligatlar yapıldı. Sahipleri tarafından tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra binaların yıkımına başlanacak.

"BÜYÜK BİR TEHLİKE İÇİNDEYDİK"

Pisa kuleleri gibi yana kayan binada dairesi olan Hatice Bayrak, "Büyük tehlike vardı. Yıkım kararının alınmasıyla rahatladık. Biz bu binalar için çok çalıştık çabaladık, emeklerimiz boşa gitmesin, haklarımız verilsin.” dedi.

Şaban Usta ise “Binalar, çok fazla yana doğru kaydı. Büyük bir tehlike içerisinde yaşıyorduk. Devletimiz yerinde bir yıkım kararı verdi. Hak sahiplerinin mağdur olmadan; bu süreci atlatmasını umuyoruz.” diye konuştu.

























