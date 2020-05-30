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Rize'de yavru ayı kaçtı onlar kovaladı

Rize'de yavru ayı kaçtı onlar kovaladı

Yaylaya çıkan 2 kişi yolda karşılaştıkları yavru ayıyı önce araçları ile sonra yaya olarak kovalarken, o anlar ise kameraya yansıdı.