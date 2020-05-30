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- Rize'de yavru ayı kaçtı onlar kovaladı
Rize'de yavru ayı kaçtı onlar kovaladı
Yaylaya çıkan 2 kişi yolda karşılaştıkları yavru ayıyı önce araçları ile sonra yaya olarak kovalarken, o anlar ise kameraya yansıdı.
- İHA
- 30.05.2020 - 12:03
Rize'nin Kalkandere ilçesinde, esnaflık yapan Selim Başaran arkadaşı ile yaylalarda bulunan arı kovanlarını bakmaya giderken Küçüksu köyü yakınlarında yolda yavru bir ayıya denk geldi.
Aracın sesini duyan yavru ayı arkasına bakmadan yolda kaçmaya başlarken, Başaran o anları cep telefonu ile görüntüledi.
AYI KAÇTI ONLAR KOVALADI
Kaçan ayının yüzünü çekebilmek için çaba sarfeden ancak başaramayınca bu kez yaya olarak ayının peşinden koşan Başaran, yavru ayının hızına yetişemeyince pes etti.
Yavru ayı daha sonra yoldan çıkarak yamaçtan ormanlık alana doğru gözden kayboldu.