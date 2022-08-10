Rize'de yorgun mermi isabet eden Eylül Ece: Sakat kalabilirdim

Ailesiyle gittiği denizde bacağına yorgun mermi isabet eden genç kız, "Zevk için silahla ateş ediyorlar ama insanların hayatlarıyla oynuyorlar. Kafama da kalbime de gelebilirdi" dedi.

Rizenin Pazar ilçesinde ailesiyle birlikte serinlemek için denize giden genç kızın bacağına, yorgun mermi isabet etti.

Dün yaşanan olayda, denize girdikten bir süre sonra bacağında ağrı hisseden Eylül Ece İslamoğlu, ailesinin yanına giderek durumu belirtti.

Telaş yapan aile, kızlarını hastaneye götürdü. Yapılan tektiklerin ardından 19 yaşındaki genç kızın bacağına yorgun mermi isabet etiği belirlendi.

Taburcu edildi

Ameliyatla bacağına saplanan mermi çıkarılan İslamoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

DHA'nın aktarımına göre; polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"1 santim daha içeriye girseydi sakat kalabilirdim"

Yaşadıklarını anlatan Eylül Ece İslamoğlu, "Denizden çıktım, sahilde arkadaşlarımla otururken bir anda 'Pat' diye bir ses duydum. Ama silah sesi değildi sanki taş sesi gibiydi. Sonrasında bacağımda bir ağrı oluştu, baktığımda kan akıyordu. Ben ne olduğunu anlamadım, arkadaşlarım kurşun olduğunu söylediler. Çevredekiler geldiler, kucaklayıp hastaneye götürdüler. Ameliyata alınarak bacağımdaki kurşun çıkarıldı. Kurşun 1 santim daha içeriye girseydi sakat kalabilirdim. Şu an bir ay boyunca yürüyemeyeceğim." dedi.

"İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar"

Silahla rastgele ateş edenlerin insanların hayatıyla oynadığını belirten İslamoğlu, “Böyle bir şeyin denizde gelip de beni bulacağını hiç düşünmezdim. Önceki hafta da Ardeşen'de evin içine yorgun kurşun girmiş. Böyle zevk için silahla ateş ediyorlar ama insanların hayatlarıyla oynuyorlar. Kafama da kalbime de gelebilirdi. Sakat da kalabilir, ölebilirdim de. Bacağımdan çıkarılan kurşun kriminale gönderildi. Eğer silah ruhsatlıysa ya da önceden suça karıştıysa tespiti yapılabilecek. Büyük ihtimalle ruhsatsız silahtır, bulmak çok zor." ifadelerini kullandı.

















