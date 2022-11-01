Petrol
95.06
2.42%
Euro
18.5048
0.55%
Dolar
18.62
0.07%
Altın
989.73
1.32%
Borsa
4050
1.79%
Bitcoin
383.508
-0.11%
BTXN Coin
10.38
-0.76%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı: Yaylacılar dönüyor

    Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, yaylacılar da büyükbaşlarıyla köylerine dönüşe geçti.
    • 01.11.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 16:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı: Yaylacılar dönüyor

    Doğu Karadeniz’de yüksek kesimler, kasım ayının ilk gününde beyaza büründü.

    Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 263 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası ile Kaçkar Dağları, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

    Yaylacılar dönüşe geçti

    DHA’nın haberine göre kar, yer yer 25 santimetreyi buldu.

    Yağış nedeniyle yaylacılar da büyükbaşlarıyla köylerine dönüş yolculuğuna başladı.

    Rize nin yüksek kesimlerine kar yağdı: Yaylacılar dönüyor #1

    Rize nin yüksek kesimlerine kar yağdı: Yaylacılar dönüyor #2

    Rize nin yüksek kesimlerine kar yağdı: Yaylacılar dönüyor #3

    Rize nin yüksek kesimlerine kar yağdı: Yaylacılar dönüyor #4

    Rize nin yüksek kesimlerine kar yağdı: Yaylacılar dönüyor #5

    Rize nin yüksek kesimlerine kar yağdı: Yaylacılar dönüyor #6


    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı
    Gündem

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Malatya'da hırsız evi önce soydu sonra ateşe verdi
    3. Sayfa

    Malatya'da hırsız evi önce soydu sonra ateşe verdi

    Görüş Bildir