Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı: Yaylacılar dönüyor
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, yaylacılar da büyükbaşlarıyla köylerine dönüşe geçti.
- 01.11.2022 - 16:00
- Güncelleme : 01.11.2022 - 16:38
Doğu Karadeniz’de yüksek kesimler, kasım ayının ilk gününde beyaza büründü.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 263 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası ile Kaçkar Dağları, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Yaylacılar dönüşe geçti
DHA’nın haberine göre kar, yer yer 25 santimetreyi buldu.
Yağış nedeniyle yaylacılar da büyükbaşlarıyla köylerine dönüş yolculuğuna başladı.