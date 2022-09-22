Petrol
89.79
-0.04%
Euro
18.1461
0.65%
Dolar
18.3627
0.19%
Altın
979.16
-0.75%
Borsa
3262
0.49%
Bitcoin
351.522
0.05%
BTXN Coin
8.15
2.13%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Rize’ye turist akını: 8 ayda 1 milyon 37 bin ziyaretçi

    Kenti yılın başından bu yana 1 milyon turist ziyaret ederken, bunun 931 bini yerli, 105 binini ise yabancı turist oluşturdu. Yıl sonuna kadar bölgeye 1,5 milyon turist bekleniyor.
    • 22.09.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 10:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize’ye turist akını: 8 ayda 1 milyon 37 bin ziyaretçi

    Geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel afetleri nedeniyle yavaşlayan turizm hareketliliği, bu yıl yeniden hareket kazandı.

    Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Rize, eşsiz yaylalarıyla ön plana çıkıyor.

    İlk 8 ayda 1 milyon turist geldi

    Yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi gösterdiği bölgeyi geçtiğimiz yıl 800 bin turist ziyaret etti.

    2022'nin ilk 8 ayında ise bu rakam 1 milyon 37 bin 616'ya ulaştı.

    Rize’ye turist akını: 8 ayda 1 milyon 37 bin ziyaretçi #1

    Ayder Yaylası yoğun ilgi gördü

    Bölgenin yeniden canlanmasının bir diğer nedeni de Rize-Artvin Havalimanı’nın hizmete girmesi oldu.

    Başta Ayder Yaylası olmak üzere turizm merkezlerini 931 bin 913’ü yerli, 105 bin 703’ü ise yabancı turist ziyaret etti.

    Rize’ye turist akını: 8 ayda 1 milyon 37 bin ziyaretçi #2

    Hedef 1,5 milyon turist

    Kentte turist sayısının yıl sonuna kadar 1,5 milyonun üzerine çıkması hedefleniyor.

    Turistlerin Ayder Yaylası’ndan sonra bölgede en fazla ilgili gösterdikleri yerin ise 29 metrelik dev çay bardağı ile dikkat çeken Rize şehir merkezindeki Çay Çarşısı olduğu belirtildi.

    Rize’ye turist akını: 8 ayda 1 milyon 37 bin ziyaretçi #3

    Dev çay bardağı fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu

    Günde binlerce yerli ve yabancı turistin gezdiği dev çay bardağı, aynı zamanda fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu.

    İHA'nın aktarımına göre; dev çay bardağının seyir terasına çıkan ziyaretçiler buradan şehri fotoğrafladı, çay bardağı binasının önünde ise çektikleri fotoğraflar ve selfielerle o anı ölümsüzleştirdi.

    Rize’ye turist akını: 8 ayda 1 milyon 37 bin ziyaretçi #4

    Rize’ye turist akını: 8 ayda 1 milyon 37 bin ziyaretçi #5

    Rize’ye turist akını: 8 ayda 1 milyon 37 bin ziyaretçi #6


    Daha sık ayva yemek için 8 neden
    Sağlık

    Daha sık ayva yemek için 8 neden

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    'Adliyelerimiz denetlenecek'
    Gündem

    'Adliyelerimiz denetlenecek'

    Görüş Bildir