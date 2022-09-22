Rize’ye turist akını: 8 ayda 1 milyon 37 bin ziyaretçi

Rize’ye turist akını: 8 ayda 1 milyon 37 bin ziyaretçi

Kenti yılın başından bu yana 1 milyon turist ziyaret ederken, bunun 931 bini yerli, 105 binini ise yabancı turist oluşturdu. Yıl sonuna kadar bölgeye 1,5 milyon turist bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel afetleri nedeniyle yavaşlayan turizm hareketliliği, bu yıl yeniden hareket kazandı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Rize, eşsiz yaylalarıyla ön plana çıkıyor.

İlk 8 ayda 1 milyon turist geldi

Yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi gösterdiği bölgeyi geçtiğimiz yıl 800 bin turist ziyaret etti.

2022'nin ilk 8 ayında ise bu rakam 1 milyon 37 bin 616'ya ulaştı.

Ayder Yaylası yoğun ilgi gördü

Bölgenin yeniden canlanmasının bir diğer nedeni de Rize-Artvin Havalimanı’nın hizmete girmesi oldu.

Başta Ayder Yaylası olmak üzere turizm merkezlerini 931 bin 913’ü yerli, 105 bin 703’ü ise yabancı turist ziyaret etti.

Hedef 1,5 milyon turist

Kentte turist sayısının yıl sonuna kadar 1,5 milyonun üzerine çıkması hedefleniyor.

Turistlerin Ayder Yaylası’ndan sonra bölgede en fazla ilgili gösterdikleri yerin ise 29 metrelik dev çay bardağı ile dikkat çeken Rize şehir merkezindeki Çay Çarşısı olduğu belirtildi.

Dev çay bardağı fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu

Günde binlerce yerli ve yabancı turistin gezdiği dev çay bardağı, aynı zamanda fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu.

İHA'nın aktarımına göre; dev çay bardağının seyir terasına çıkan ziyaretçiler buradan şehri fotoğrafladı, çay bardağı binasının önünde ise çektikleri fotoğraflar ve selfielerle o anı ölümsüzleştirdi.









