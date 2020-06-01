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    Rusya'daki korona hastası Türk, yurda getirildi

    Korona tedavisi gören Türk vatandaşı Selahattin Uğur, durumu ağırlaşınca Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Adana'ya getirildi.
    • AA
    • 01.06.2020 - 16:52
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    Rusya'daki korona hastası Türk, yurda getirildi

    Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan 36 yaşındaki Selahattin Uğur koronavirüse yakalandı.

    Uğur'un durumunun ağırlaşması üzerine ise yakınları Moskova Büyükelçiliği'ne başvurdu.

    AMBULANS UÇAKLA ADANA'YA GETİRİLDİ

    Uğur'un tedavisinin Adana'da yapılmasını isteyen yakınlarının talebi üzerine, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak Türkiye'den Moskova'ya hareket etti.

    Moskova'dan alınan Uğur, uçakla memleketine getirilip Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Rusya'daki korona hastası Türk, yurda getirildi

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