Safranbolu kanyonlarında buz sarkıtları oluştu
Safranbolu'nun doğa harikası kanyonlarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar bölgeye gelerek, sarkıtların oluşturduğu güzel manzaraları kayda alıp, fotoğraf çektirdiler.
- AA
- 29.01.2022 - 05:51
- Güncelleme : 29.01.2022 - 05:55
UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan tarihi evleri ile ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki kanyonda oluşan buz sarkıtları ilgi çekiyor.
İLÇEDE SICAKLIK EKSİ 10 DERECEYE DÜŞTÜ
Geleneksel konakların bulunduğu tarihi ilçede etkili olan karın ardından sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.
2 METRE BOYUNDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU
Safranbolu'nun etrafını çevreleyen kanyonlarda uzunlukları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
VATANDAŞLARIN BÖLGEYE İLGİSİ YOĞUN
İlçeye gelenler soğuk havaya aldırış etmeden ortaya çıkan eşsiz manzarayı izledi, fotoğraf çekti.