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- Safranbolu'da tarihi bina kül oldu
Safranbolu'da tarihi bina kül oldu
Karabük'te 2 katlı tarihi ahşap bina, çıkan yangında alevlere teslim oldu.
- DHA
- 22.05.2020 - 06:39
Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyünde, Ahmet Çağlayan’a ait olan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi ahşap binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede tüm binayı saran yangına, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın söndürülürken, soğutma çalışması sırasında çöken tarihi bina kullanılmaz hale geldi.
Binanın ahırında bulunan 3 büyükbaş ise kurtarılamadı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.