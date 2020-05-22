Safranbolu'da tarihi bina kül oldu

Safranbolu'da tarihi bina kül oldu

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Karabük'te 2 katlı tarihi ahşap bina, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyünde, Ahmet Çağlayan’a ait olan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi ahşap binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm binayı saran yangına, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın söndürülürken, soğutma çalışması sırasında çöken tarihi bina kullanılmaz hale geldi.

Binanın ahırında bulunan 3 büyükbaş ise kurtarılamadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

































