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    Safranbolu'da tarihi bina kül oldu

    Karabük'te 2 katlı tarihi ahşap bina, çıkan yangında alevlere teslim oldu.
    • DHA
    • 22.05.2020 - 06:39
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    Safranbolu'da tarihi bina kül oldu

     

    Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyünde, Ahmet Çağlayan’a ait olan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi ahşap binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Kısa sürede tüm binayı saran yangına, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın söndürülürken, soğutma çalışması sırasında çöken tarihi  bina kullanılmaz hale geldi.

    Binanın ahırında bulunan 3 büyükbaş ise kurtarılamadı. 
    Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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