Kentte dakikalar içerisinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirirken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için “acil” koduyla yapılan uyarıların ardından yağışlar kentte etkisini göstermeye başladı.

Sağanak yağış özellikle Karabağlar ve Gaziemir bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Karabağlar’da dakikalar içerisinde başlayan yağış, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Yağış nedeniyle zaman zaman suların yüksekliği yarım metreye ulaştı.

Yağış, sürücülere de zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, biriken sular nedeniyle hareket edemedi ve trafikte zaman zaman durdu. Kimi vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Sağanak yağış, İzmir'de hayatı felç etti

İŞ YERLERİNDE SU BASKINI

Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle çok sayıda iş yerlerini de su bastı. Yağış sonrası belediye ekipleri de su basan bölgelerde çalışma yaptı. Bazı ilçelerde de zaman zaman dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, oluşabilecek ani su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.