Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleyi değerlendirdi

Salgına ilişkin verileri paylaşan Bakan Koca, koronavirüs salgınında yeniden bir şiddetlenmenin söz konusu olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı programlara katılmak üzere geldiği İzmir'de, koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "İzmir mercek altındaki illerden biri. İzmir'de 1 ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışı var." dedi.

Salgının yeniden şiddetlendiğini belirten Koca, şunları söyledi:

"SALGIN YENİDEN ŞİDDETLENDİ"

"Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her anında eşit olmadığını biliyoruz.

İZMİR'DE SON DURUM

İzmir'de geçen aya göre yüzde 42 vaka artışı oldu. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Bir hafta on gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz.

ZATÜRRE ORANINDA DÜŞÜŞ

Bizleri sevindiren diğer bir gösterge, son dönemde İzmir'de zatürre oranı yüzde 8,2'den 4,9'a kadar düştü. Yani yüzde 40 düşüş sağlandı. Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum."