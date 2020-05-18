Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'yı andı.

İstanbul’da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı'nın, koronavirüse bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

BAKAN KOCA: "MİNNETTARIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede hayatlarını kaybeden birçok sağlık personelinden biri olan Yavuz Kalaycı'nın mücadelesini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Dr. Yavuz Kalaycı. 1964, İstanbul doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1989 mezunu. İlk hizmet yeri Mardin’di. Hastalığa, sonradan kendi adı verilen Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde yakalandı. Hayatta en çok hastalarına ve iki küçük kızına yakındı. Mücadelesi için minnettarız."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Yavuz Kalaycı paylaşımı