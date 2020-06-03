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    Sağlık Bakanı Koca, 19.00'da açıklama yapacak

    Bakan Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.
    • İHA
    • 03.06.2020 - 08:53
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    Sağlık Bakanı Koca, 19.00'da açıklama yapacak

    Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de salgın ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplanacak.

    Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler konuşulacak.

    BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

    Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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