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    Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptıklarını açıkladı.
    • İHA
    • 21.08.2020 - 03:24
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    Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

    Koronavirüs vakaları, özellikle Kurban bayramı ve yaz tatilinin ardından artışa geçti. Tüm önlemlere rağmen vakalardaki artış nedeniyle il ve ilçeler bazında denetimlerin düzenlenmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık müdürleri ile video konferans yoluyla görüştü.

    "VAKALARIN ARTTIĞI İLLERDEKİ TEDBİRLERİ KONUŞTUK"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Bu akşam, 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptık. 4 saat süren toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü #1

    Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü #2

    Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü #3

    Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü #4

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