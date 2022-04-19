Denizcilik Fakültesi’ni bitiren Üsteğmen Esra Çamkerten, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ilk kadın sahil güvenlik bot komutanı oldu. Başarılı komutan, “Bizim mesleğimizde kadın erkek ayrımı yok” dedi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahası içerisindeki denizlerde can ve mal emniyetinin sağlanması, her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunmasına yönelik faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Bölge Komutanlığı bünyesinde 3 Grup Komutanlığı, 5 Karakol Komutanlığı, 51 adet yüzer unsur, 7 Dalış Timi ve 4 Mobil Radar Timi bulunuyor.

Subay olarak göreve başladı

İstinye'de ilk kadın sahil güvenlik bot komutanı olarak görev yapan Üsteğmen Esra Çamkerten, 2016 yılında Denizcilik Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda subay olarak göreve başladı.

5 yıldır Sahil Güvenlik’te görev yapan Üsteğmen Çamkerten, TCSG GÜVEN Gemisinde 2 sene Arama Kurtarma Subayı ve 1 sene de aynı gemide Silah Subayı olarak görev yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ilk kadın bot komutanı VİDEO

İlk kadın bot komutanı olarak atandı

Çamkerten, TCSG-312 numaralı botta 1 sene ikinci komutan olarak görev yaptıktan sonra 2021 Temmuz ayında TCSG-29 numaralı bota Sahil Güvenliğin ilk kadın bot komutanı olarak atandı.

Denizlerde can ve mal güvenliğinin sağlanması için öz veri ile görev yapan Üsteğmen Esra Çamkerten, müdahale gerektiren durumlarda diğer bot personeli ile birlikte denize açılıyor.

“Hep içimde vardı”

İHA’ya konuşan Sahil Güvenlik'in ilk kadın bot komutanı, “Subay olma isteği hep içimde vardı. Mezun olduktan sonra bir gün Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinde sözleşmeli subay alımı olacağını gördüm ve başvurumu yaptım. Yaklaşık 5 yıldır görev yapmaktayım. Eğitim sürecimiz Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında başladı. Sporla alakalı olan bir insanın kolaylıkla tamamlayabileceğine inandığım bir süreçti.” dedi.

“Eğitim sürecimiz yorucu olsa da eğlenceliydi”

Çamkerten, “Temel askerlik eğitimimizi orada tamamladıktan sonra Antalya’daki Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığında eğitimimize devam ettik. Antalya’daki eğitimimiz icra edeceğimiz göreve yönelik olmakla beraber, her gün spor derslerimizde mevcuttu. Eğitim sürecimiz yorucu olsa da aynı derecede eğlenceli olduğunu düşüyorum.” diye konuştu.

“Bizim mesleğimizde kadın erkek ayrımı yok”

Mesleğinde kadın erkek ayrımı olmadığını belirten Üsteğmen Çamkerten, “Görevimi icra ederken beni en çok etkileyen olaylar arama kurtarma yaparken yaşadıklarımızdır. Ne yazık ki her vakada bütün insanları sağ kurtaramayabiliyoruz. Özellikle bir cansız bedeni sudan almak, o insanın hayatını kurtaramamak insanı kahrediyor.

Görevimi yaparken zorlandığım bir an olduğunu söyleyemem. İşimi severek yapıyorum. Müdahale ettiğim olayların sayısını söyleyebilmem mümkün değil. Sayamayacak kadar çoktur. Bizim mesleğimizde kadın erkek ayrımı yok. Cinsiyeti bir kenara bırakarak insan olarak görevimizi icra ediyoruz. Sen kadınsın ben erkeğim düşünceleri bize göre değil.” ifadelerini kullandı.