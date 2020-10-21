Sahte içki yüzünden 64 kişi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte alkol kullanan bir şahıs daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 64'er yükseldi.

Yaklaşık 2 hafta önce 3 ilde sahte içkiden yaşanan ölümler, 11 ile yayıldı. Halk sağlığını tehdit eden sahte alkolle mücadelede tonlarca etil alkol ve sahte içki ele geçirilse de ölümler devam ediyor.

AYDIN'DA BİR KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Aydın'ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde sahte alkol kullandığı iddia edilen Süleyman Öcalan (64) önceki akşam saatlerinde görme bozukluğu ve diğer rahatsızlıklardan dolayı Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öcalan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

64 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Böylece sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 ilde toplam 64'e yükselmiş oldu.

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MERSİN'DE 5 KİŞİ DAHA TEDAVİ ALTINDA

Mersin'de 6 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol zehirlenmesinden dolayı 5 kişinin halen çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi.

Kentte son iki hafta içerisinde metil alkol zehirlenmesinden dolayı 26 kişi hastanelere başvurdu. Bunlardan 6'sı hayatını kaybederken, 15'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. İkisi özel bir hastanede, biri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, biri Erdemli Devlet Hastanesi ve biri de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olmak üzere 5 kişinin tedavisine ise halen devam edildiği öğrenildi.

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ADANA DA SAHTE ALKOL OPERASYONU

Adana'da düzenlenen operasyonda bin 400 litre sahte içki ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Hadırlı Mahallesinde bir adreste sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Polis adrese baskın yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri 350 bin lira olan bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

Polis olayla ilgili 1 zanlıyı gözaltına aldı.

İZMİR'DE ÖLÜ SAYISI 25'E YÜKSELDİ

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen bir kişi daha yaşamını yitirdi. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi nedeniyle ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

İzmir'de sahte içkiden kaynaklanan ölümlere bir yenisi eklendi. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 Ekim'de Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran Hayrettin Koçer (68), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Hayrettin Koçer'in cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hayrettin Koçer'in hayatını kaybetmesiyle birlikte İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.