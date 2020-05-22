Sahte seyahat belgesi düzenleyen şahsa suçüstü

İstanbul dışına çıkış kısıtlamasını delmek için bürosunda 500 lira karşılığında sahte seyahat belgesi düzenleyen Yüksek Mimar Selim T., gözaltına alındı.

İstanbul'da, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, sahte seyahat belgesi düzenleyen bir şahsa yönelik çalışma başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Sosyal medya üzeinden paylaşılan bilgilerden yola çıkan ekipler, Yüksek Mimar Selim T.'nin ofisine operasyon düzenledi.

Ekipler, Selim T.'yi 3 kişiye sahte seyahat belgesi düzenlerken gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA SAHTE BELGE SATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, ofiste yapılan aramalarda sahte seyahat belgeleri için hazırlanan mührü bulurken, bilgisayarlarda yapılan incelemede sahte seyahat belgesi şablonu tespit edildi.

Selim T.'nin bugüne kadar çok sayıda kişi adına sahte seyahat belgesi düzenleyerek, İstanbul dışına çıkmalarını sağladığı belirlendi.

"YARDIM AMACIYLA BELGE DÜZENLİYORUM"

Selim T., elde ettiği paralarla 20 gıda kolisi alıp, yoksullara dağıtılmasını sağlamak için bir yardım kuruluşuna gönderdiğini, sahte seyahat belgesi isteyen bazı kişilerden nakit para yerine kendilerine verilen 100'er TL'lik gıda market çeklerini aldığını, bu çekleri de durumu iyi olmayanlara yardım etmek için dağıttığını öne sürdü.

"ACİL DURUMLARDA RANDEVULAŞIRIZ"

Yüksek mimarın ofisinin kapısında "Müşterilerimizin dikkatine; Koronavirüs nedeniyle bir müddet kapalıyız. Acil durumda beni ararsanız, randevulaşırız" diye yazdığı altına cep telefon numarasının olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca kapıya da çok sayıda kartvizitini bırakması dikkat çekti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sahte belge düzenlemek suçundan gözaltına alınan şüphelii bu sabah adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, belge başı 500 lira aldığı tespit edilen Selim T.'ye ait sahte mühür, sahte belgeler ve bir sahte şablonun bulunduğu bilgisayarın hard diskine el konuldu.