Sakarya’da 14 yaşındaki çocuk koronaya yenik düştü

Bir aydır hastanede tedavi gören erkek çocuğunun ölümü, ailesini derinden yaraladı.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Semir Şair, bir aydır Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi görüyordu.

14 yaşındaki Şair yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Semir Şair’in cenazesi Değirmendere Mahallesi’nde kılınan namaz sonrasında gözyaşlarıyla arasında defnedildi.