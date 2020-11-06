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    Sakarya’da 14 yaşındaki çocuk koronaya yenik düştü

    Bir aydır hastanede tedavi gören erkek çocuğunun ölümü, ailesini derinden yaraladı.
    • İHA
    • 06.11.2020 - 13:03
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    Sakarya’da 14 yaşındaki çocuk koronaya yenik düştü

    Sakarya’nın Erenler ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Semir Şair, bir aydır Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi görüyordu.

    14 yaşındaki Şair yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybetti.

    GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

    Semir Şair’in cenazesi Değirmendere Mahallesi’nde kılınan namaz sonrasında gözyaşlarıyla arasında defnedildi.

    Sakarya’da 14 yaşındaki çocuk koronaya yenik düştü #1

    Sakarya’da 14 yaşındaki çocuk koronaya yenik düştü #2

    Sakarya’da 14 yaşındaki çocuk koronaya yenik düştü #3

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