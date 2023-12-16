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Sakarya'da bir kişi önünde içki içtiği iş yerinin sahibi baba ile oğlunu bıçakladı

Sakarya'da bir kişi önünde içki içtiği iş yerinin sahibi baba ile oğlunu bıçakladı Karasu ilçesinde Hami K., iş yerinin önünde içki içtiği için kendisini uyaran çay ocağının sahibi baba ile yanındaki 2 oğlunu bıçakla yaraladı.