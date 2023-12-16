Sakarya'da bir kişi önünde içki içtiği iş yerinin sahibi baba ile oğlunu bıçakladı

Sakarya'da alkollü şahıs dehşet saçtı..
Akşam saatlerinde Karasu ilçesinin İncilli Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir pasajda meydana gelen olayda, çay ocağı işleten Mustafa E., iş yerinin önünde içki içen Hami K.’yı uyardı.
Baba ve oğlunu bıçaklayıp kaçtı
Hami K., içki içtiği için kendisini uyaran Mustafa E. ile çocukları Süleyman E. ve Yahya E.’ye bıçakla saldırdı. Hami K.’nın bıçakla saldırdığı baba ve iki oğlu yaralandı. Üç kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli motosikletle olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar tedavi altında
Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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