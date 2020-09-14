Sakarya'da hırsızda korona çıktı, 6 polis karantinaya alındı

Kentte görevli 6 polis memuru, gözaltına aldıkları hırsızın testinin pozitif çıkması üzerine 15 gün karantinada kalacak.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, çok sayıda suçtan kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi U.K.’yi (42) gözaltına aldı.

SAĞLIK KONTROLÜNE GİRDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli, adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartılan U.K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 6 POLİS KARANTİNAYA ALINDI

Ancak zanlının sağlık kontrolü sırasında yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine şüpheliyi yakalayıp sorgusunu yapan 6 polis memuru, önlem amaçlı karantina altına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu odasında da dezenfeksiyon işlemi yapıldı.