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    Sakarya’da kaza yapan polis memuru şehit oldu

    Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilin takibi sırasında minibüse arkadan çarpan motosiklette yaralanan polis memurlarından biri, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
    • DHA
    • 17.10.2020 - 10:39
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    Sakarya’da kaza yapan polis memuru şehit oldu

    Önceki gün akşam saatlerinde, Sakarya’nın Erenler ilçesi Erenler Mahallesi’nde motosikletli yunus ekibi, bir otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

    Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekibi de peşine düştü.

    KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

    Takip sırasında polis motosikleti, aynı yöne giden minibüse çarptı. Kazada polis memurları Mehmet Tekcan (32) ve Özkan Aslan yaralandı.

    Kalbi duran Mehmet Tekcan, kaza yerine gelen bir polisin kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü.

    Sakarya’da kaza yapan polis memuru şehit oldu #1

    ŞEHİT OLDU

    Yaralanan polis memurları, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı polislerden Mehmet Tekcan, bu sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

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