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    Sakarya'da yaşlı adam sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

    Sakarya Karasu'da sokakta yürürken köpeklerin saldırdığı 75 yaşındaki Nusret Çolak'ın kolundaki damarı parçalandı.
    • 20.06.2022 - 17:45
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    Sakarya'da yaşlı adam sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

    Öğle saatlerinde Sakarya'nın Karasu ilçesi Yenimahalle Zafraklar Sokak’ta meydana gelen olayda, yolda yürüyen Nusret Çolak’a etrafını saran 4 sokak köpeği saldırdı.

    Kolundaki damarı parçalandı

    Köpekler, Çolak'ı sol kolu ve sol bacağından ısırdı. Kanlar içinde yerde yatan Çolak'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, Nusret Çolak'ı ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    DHA'nın haberine göre, kolundaki damarı parçalanan Çolak, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

    Sakarya da yaşlı adam sokak köpeklerinin saldırısına uğradı #1


    Sakarya da yaşlı adam sokak köpeklerinin saldırısına uğradı #2

    Sakarya da yaşlı adam sokak köpeklerinin saldırısına uğradı #3


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