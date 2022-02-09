Euro
15.49
0.00%
Dolar
13.56
0.02%
Altın
796.45
-0.04%
Borsa
2007
0.48%
Bitcoin
599.886
0.55%
BTXN Coin
31.02
-6.79%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Hafif yağmur 3 C

    Sakarya'da zincilrme kaza: 12 yaralı

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki özel halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 00:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da zincilrme kaza: 12 yaralı

    Sakarya'da Güneşler Mahallesi çevre yolu Erenler istikametinde iki özel halk otobüsü, otomobil ve kamyonet olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak savrulan araçlar çevredeki aydınlatma direkleri ile trafik lambalarına çarparak durabildi.

    Sakarya'da zincilrme kaza: 12 yaralı - Video

    12 KİŞİ YARALANDI

    12 kişinin yaralandığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kaza sebebi ile Erenler istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

    Sakarya da zincilrme kaza: 12 yaralı #1

    KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

    Çalışmaların ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Sakarya da zincilrme kaza: 12 yaralı #2

    Sakarya da zincilrme kaza: 12 yaralı #3

    Sakarya da zincilrme kaza: 12 yaralı #4

    Sakarya da zincilrme kaza: 12 yaralı #5


    Görüş Bildir