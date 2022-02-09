Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki özel halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Sakarya'da Güneşler Mahallesi çevre yolu Erenler istikametinde iki özel halk otobüsü, otomobil ve kamyonet olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak savrulan araçlar çevredeki aydınlatma direkleri ile trafik lambalarına çarparak durabildi.

Sakarya'da zincilrme kaza: 12 yaralı - Video



12 KİŞİ YARALANDI

12 kişinin yaralandığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sebebi ile Erenler istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.





KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çalışmaların ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.















