Sakarya'da zincilrme kaza: 12 yaralı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki özel halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
- İHA
- 09.02.2022 - 00:11
Sakarya'da Güneşler Mahallesi çevre yolu Erenler istikametinde iki özel halk otobüsü, otomobil ve kamyonet olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak savrulan araçlar çevredeki aydınlatma direkleri ile trafik lambalarına çarparak durabildi.
Sakarya'da zincilrme kaza: 12 yaralı - Video
12 KİŞİ YARALANDI
12 kişinin yaralandığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza sebebi ile Erenler istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Çalışmaların ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.