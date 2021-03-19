Salda Gölü’nde ziyaretçi sayısına kısıtlama getirildi

Turkuaz suları ve beyaz kumsalları ile turistlerin ilgisini çeken Salda Gölü’nde ziyaretçi sayısında kısıtlama uygulaması başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, güzelliği ile Türkiye’nin Maldivleri olarak anılan Burdur’daki Salda Gölü’ne yıllık ziyaretçi kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Yeşilova ilçesinde yer alan turkuaz suları ile turistleri cezbeden Salda Gölü’nün Beyaz Adalar bölgesinde uygulanacak yasak ile bölgenin ziyaretçi taşıma kapasitesi belirlendi.

ANLIK ZİYARETÇİ SAYISI 540 KİŞİ

Koruma çalışmaları kapsamında, hassas alan kabul edilen bölgeye, yılda en fazla 570 bin ziyaretçi kabul edileceği bildirilirken, alanda gezen anlık ziyaretçi sayısının da 540 kişi olmasına karar verildi.

AHŞAP YOLLAR YAPILACAK

Ayrıca, doğal dokuyla uyumlu ahşap yürüyüş yolları ve seyir teraslarının yapılacağı, böylece ziyaretçilerin beyaz kumlara basmadan gölü gezebileceği belirtildi.

OTOPARK 2 KİLOMETRE UZAĞA YAPILACAK

Otopark ihtiyacının, 2 kilometre uzaklıktaki sit alanı dışına yapılmasına karar verildi.

“GELECEK KUŞAKLARA DAHA SAĞLIKLI AKTARILIR”

Salda Gölü'nü görmek için Ankara'dan gelen Soner Çakal isimli bir vatandaş, "Salda Gölü'nü medyadan da takip ediyoruz ve çok beğeniyoruz. NASA da Salda Gölü ile ilgileniyor. Bu koruma tedbirleri devreye girmesiyle göl, gelecek kuşaklara daha sağlıklı aktarılır." sözlerini kaydetti.

“KORUNMASI İÇİN GÜZEL DÜŞÜNCE”

Nazife Çakal isimli bir vatandaş ise, "Bizim gibi uzaktan gelenlerin göle ulaşamaması üzücü ama korunması için güzel bir düşünce." dedi.

Salda Gölü Beyaz Adalar bölgesine ziyaretçi kısıtlaması getirilmesi sevindirdi VİDEO

7/24 DENETİM ALTINDA

Bölgede Bakanlık daha önce de sigara içme ile gölü ve plajı kullanma yasağı da getirmişti. Alanın kontrolü de 7/24 kamera sistemi ve görevlilerle denetleniyor.