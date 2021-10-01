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    Samsun'da 7 yaşındaki oğluna otomobil sürdüren babaya ceza

    Samsun'da 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırdığı anlara ait görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan Ersin U.'ya 2 bin 698 TL ceza kesildi.
    • DHA
    • 01.10.2021 - 18:55
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 19:22
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    Samsun'da 7 yaşındaki oğluna otomobil sürdüren babaya ceza

    Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ersin U.'nun 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırıp, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından inceleme başlattı.

    BABA GÖZALTINA ALINARAK, CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

    Görüntüleri inceleyen ekipler, Ersin U.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında 'Trafik ve genel güvenliğini tehlikeye düşürmek', suçlarından toplam 2 bin 698 TL cezai işlem uygulanan Ersin U., serbest bırakıldı.

    Samsun'da 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandıran babaya 2 bin 698 TL ceza VİDEO

    Samsun da 7 yaşındaki oğluna otomobil sürdüren babaya ceza #1

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