Ağrı'da askeri araç kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada daha önce şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın ardından ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Selman Akarsel’in de yaşamını yitirdiği bildirildi.

ACI HABERİ MSB DUYURDU

Açıklamada, “Bugün Ağrı/Doğubayazıt'ta meydana gelen, Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehit olduğu askeri araç kazasında ağır yaralanmış olan kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” ifadelerine yer verildi.

MSB, hayatını kaybeden şehit için rahmet dilerken, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve millete başsağlığı mesajı iletti.