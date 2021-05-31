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    Samsun'da babasına kuru sıkı tabancayla ateş eden genç tutuklandı

    Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan bir genç, babasına kuru sıkı tabancayla ateş edip, kız kardeşinin de kafasına tabanca kabzasıyla vurup kaçtı. Yakalanan genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 31.05.2021 - 18:54
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 19:34
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    Samsun'da babasına kuru sıkı tabancayla ateş eden genç tutuklandı

    Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, 21 yaşındaki E.E. adlı genç ailevi sorunlar yüzünden babası Z.E.'ye (58) kuru sıkı tabancayla ateş açıp ablası E.K.'nin (25) de kafasına tabanca kabzası ile vurarak yaraladı.

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Olaydan sonra kaçan E.E. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

    Samsun'da babasına kuru sıkı tabancayla ateş eden genç tutuklandı VİDEO

    Samsun da babasına kuru sıkı tabancayla ateş eden genç tutuklandı #1

    Samsun da babasına kuru sıkı tabancayla ateş eden genç tutuklandı #2

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