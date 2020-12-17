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    Samsun'da doktora bıçaklı saldırı anı kamerada

    Samsun'un Bafra ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.
    • AA
    • 17.12.2020 - 10:05
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 10:19
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    Samsun'da doktora bıçaklı saldırı anı kamerada

    Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda, 18 yaşındaki Hilmi K. acil servisinde görevli doktor Celal Ayyıldız ile kendisiyle ilgilenmediğini iddia ederek tartıştı.

    Gencin sorun çıkaracağından şüphelenen doktor Ayyıldız, hastane polisinin yanına gidip durumu anlatarak yardım istedi.

    GÜVENLİK SON ANDA ENGELLEDİ

    Hastane polisi ile geri dönen doktora, Hilmi K. elinde gizlediği bıçakla saldırmak istedi. Bıçağı doktora doğru savuran saldırgan, hastane polisi ve özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirildi.

    Olayın ardından hastanede beyaz kod verildi. Gözaltına alınan zanlının saldırısının engellendiği anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

    Samsun'da doktora bıçaklı saldırı anı kamerada ViDEO

    Samsun da doktora bıçaklı saldırı anı kamerada #1

    Samsun da doktora bıçaklı saldırı anı kamerada #2

    Samsun da doktora bıçaklı saldırı anı kamerada #3

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