Samsun’da ehliyetsiz ve alkollü sürücü kazaya karıştı: 225 bin lira ceza

Samsun’da Esentepe Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki Tır Garajı Kavşağı’nda B.D. yönetimindeki 55 AEU 086 plakalı otomobil ile Y.D. idaresindeki 06 UB 453 plakalı otomobil çarpıştı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü B.D.’nin 1.70 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin daha önce daimi olarak iptal edildiği belirlendi.

Ayrıca kazaya karışan aracın Vezirköprü Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yakalamalı olduğu tespit edildi.

CEZA YAĞDI, ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarafından sürücü B.D.’ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmak" ve "alkollü araç kullanmak"tan toplam 225 bin TL idari para cezası kesildi.

Araç sahibine ise "ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak" ve "araç muayenesini yaptırmamak" suçlarından 43 bin 965 TL ceza uygulandı. Öte yandan, alkollü sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.