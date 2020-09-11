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    • Samsun'da eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayınca gözaltına alındı

    Samsun'da eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayınca gözaltına alındı

    Sosyal medyada eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan bir şahıs, siber polisin takibi sonucu yakalandı. Sorgusu tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 11.09.2020 - 14:40
    • Güncelleme : 11.09.2020 - 14:40
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    Samsun'da eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayınca gözaltına alındı

    Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan B.G. adlı bir kişi bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınladı.

    Genç kadın, polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu bir sosyal paylaşım sitesinde çıplak fotoğrafları yayınlandığı iddia edilen 33 yaşındaki B.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

    ŞAHSİ BİLGİSAYARI VE CEP TELEFONUNA EL KONULDU

    B.G.’nin cep telefonu ve bilgisayarlarına incelenmek üzere el konuldu.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Polisteki sorgusu tamamlanan B.G. bugün Samsun Adliyesine mevcutlu olarak sevk edildi.

    Samsun da eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayınca gözaltına alındı #1

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