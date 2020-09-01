Samsun'da Jandarma 14 kök kenevir ele geçirdi

Terme ilçesinde jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyon sonucu 14 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Samsun'un Terme ilçesinde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü İle Terme İlçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri birlikte operasyon gerçekleştirdi.

14 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

İki ekibin birlikte gerçekleştirdiği operasyonda yapılan arama neticesinde, 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak Terme Cumhuriyet Başsavcılığınca bir şahıs hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.



