Samsun'da kazada araç hurdaya döndü: Yara bile almadılar

- Samsun Canik'te bir otomobil takla atarak ağır hasar aldı.
- Araçtaki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.
- Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpmasıyla meydana geldi.
Samsun'da Canik ilçesinde Atatürk Mahallesi Çevre Yolu üzerinde gece saat 22.00 sıralarında Demirbey Ş. (19) idaresindeki 55 AYM 35 plakalı otomobil kaza yaptı.
4 KİŞİ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI
Otomobil, Belediye Evleri istikametinden Kavak yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı.
Sürücü ile araçta bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.