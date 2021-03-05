Samsun’da nüfusun yüzde 50,54’ü kadın

Türkiye İstatistik Kurumu İstatistiklerle kadın 2020 verilerine göre Samsun’da nüfusun yüzde 50,54’ü kadınlardan oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü İstatistiklerle Kadın, 2020 bülteninden yararlanarak "İstatistiklerle Kadın, 2020 Samsun" konusunda bir basın açıklaması yaptı.

Paylaşılan bilgilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 50,13’ünü erkek nüfus, yüzde 49,87’sini ise kadın nüfus oluşturdu. Samsun nüfusunun yüzde 49,46’sını erkek nüfus ve yüzde 50,54’ünü kadın nüfus oluşturdu. Samsun ili yüzde 50,54 kadın nüfus oranı ile 81 il arasında 3. sırada yer aldı.

EN YÜKSEK İLÇE ATAKUM

Samsun iline bağlı 17 ilçe kadın nüfuslarına göre incelendiğinde kadın nüfus oranının en yüksek olduğu ilçenin Atakum olduğu görüldü. Atakum (yüzde 51,60), Yakakent (yüzde 51,29), Havza (yüzde 50,92) en yüksek kadın nüfus oranı, Tekkeköy (yüzde 49,59), Salıpazarı (yüzde 48,65), Ayvacık (yüzde 48,07) en düşük kadın nüfus oranına sahip ilçeler oldu.

ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI 25

Türkiye’de ortalama ilk evlenme yaşı, 2020 yılında erkekler için 27,9, kadınlar için 25,1 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,8 yaş olarak gerçekleşti. Samsun’da ise ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 27,6, kadınlar için 25,1 ve ilk evlenme yaş farkı 2,5 oldu.

SAMSUN'DA KABA BOŞANMA HIZI BİNDE 1,35 OLDU

Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 1,62 olurken Samsun’da kaba boşanma hızı binde 1,35 oldu. Kaba boşanma hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,47 ile Antalya oldu. Samsun binde 1,35 ile iller sıralamasında 46. sırada yer aldı.