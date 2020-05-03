Samsun'da tarlasına iniş izni vermeyen kadına para cezası

Tarla sahibine sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 lira ceza uygulandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki yer alan Altınkaya Mahallesi’nde yaşayan Cemil Yeniçerioğlu isimli şahıs kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine ailesi 112’yi arayarak yardım istedi.

Barajın Sinop tarafında bulunması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribotların da çalışmadığından Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi.

Talep üzerine havalanan ambulans helikopter, hastayı almak için bölgede buğday ekili tarlaya inmek istedi.

Ancak arazi sahibi ve bazı yakınları el işaretiyle hava ambulansının tarlalarına iniş yapmasına engel olmaya çalıştı.

Bunun üzerine bölgede 3 kez tur atıp, inecek yer bulamayan pilot, hastayı alamadan Samsun'a geri döndü.

Samsun'da ambulans helikopterin tarlaya inişine izin vermediler ViDEO

TARLA SAHİBİNE PARA CEZASI

Kalp krizi geçiren hasta için havalanan ambulans helikopterin mahsulüne zarar vereceği gerekçesiyle tarlasına inmesine izin vermeyen N.Ş., hakkında soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 lira ceza uygulanan kadın, serbest bırakıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Vezirköprü ilçemizde 2 Mayıs Cumartesi günü 112 helikopter ambulansının rahatsızlığı bulunan vatandaşımızı almak için tarlaya inmesine izin vermeyen şahısla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmış ve gözaltı kararı verilmiş olup adli tahkikat devam etmektedir. Ayrıca 112 helikopter ambulansının inmesine izin vermeyen şahsa 3 bin 180 lira para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.



Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz, yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Samsun'da ambulans helikopterin tarlaya inişine izin vermediler HABERİ



