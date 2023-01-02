Samsun'da üzeri aranan genç, çaldığı flaş bellekle yakalandı

Samsun'da şüphe üzerine durdurup arama yaptığı gencin üzerinde ele geçen flaş belleği inceleyen polis, anaokulundaki hırsızlık olayını ortaya çıkardı.

Samsun'da emniyet güçlerinin şüphe üzerine durdurduğu gencin hırsız olduğu ortaya çıktı.

19 yaşındaki M.K. dün gece İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki bir anaokulundan 1 adet laptop bilgisayar, 1 çift kulaklık, 1 adet yüzük, 6 adet çikolata, 30 adet sakız, 175 lira para ve 1 adet flaş bellek çaldı.

Polis çevirmesinde yakayı ele verdi

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, gece saat 04.00 sıralarında Derebahçe Mahallesi Maçka Sokak'ta şüphelendikleri M.K.'nin üzerinde yaptıkları aramada çalıntı olduğu değerlendirilen bazı eşyalar ele geçirdi.

Ele geçen malzemelerin kendisine ait olduğunu söyleyen M.K. çelişkili ifade verince, polis üzerinde ele geçen flaş belleği incelemeye aldı.

Flaş bellekte hırsızlık olayının meydana geldiği anaokulunun bilgilerinin bulunduğu tespit edilince şüphelinin yalan söylediği ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, yapılan araştırmada M.K.'nin aynı mahallede yılbaşı akşamı da sigara istediği E.İ.'yi (23) sigara vermediği için bıçakla yaraladığı tespit edildi.

Tutuklandı

Gazi Polis Merkezine teslim edilen M.K., hırsızlık ve bıçakla yaralama suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. yaralama suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hırsızlık suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.