Şanlıurfa'da babasının alıkoyduğu 7 yaşındaki Şariban Yıldız, 4 yıl sonra verdiği hukuk mücadelesini kazanan ve İngiltere'den gelen annesi Zübeyde Kocaman'a teslim edilddi.

İngiltere’de yaşayan Zübeyde Kocaman, 10 yıl önce İstanbul’da Halil Y. ile birlikte yaşadı. Daha sonra İngiltere'ye dönen Zübeyde Kocaman, burada dünyaya bir kız çocuğu getirdi ve ismini Şariban koydu. Zübeyde Kocaman, 4 yıl önce Halil Yıldız’ı kızı ile buluşması için İngiltere’ye davet etti. Ancak vize sorunu çıktığı için Halil Yıldız, İngiltere'ye gidemedi.

ANNESİNDEN KIZINI ZORLA AYIRDI

Halil Yıldız’ın ısrarı üzerine Zübeyde Kocaman, kızıyla birlikte Şanlıurfa’ya geldi. Ancak, Halil Yıldız buluşmanın ardından çocuğu kaçırdı. Kızını kaçıran Halil'in izine ulaşamayan anne İngiltere’ye geri döndü, velayeti üzerinde olan küçük kızı için hukuk mücadelesi başlattı. Yıllar süren ve daha önce çocuğunu alması Halil Yıldız'ın yakınları tarafından engellenen annenin hukuk mücadelesi, lehine sonuçlandı.

Şanlıurfa'da 4 yıldır babası tarafından alıkonulan Şariban, annesiyle buluştu

ANNE, 4 YIL SÜREN HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDI

Güvenlik güçleri, velayeti annesinde olan küçük kızı babasından alarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurduna yerleştirdi. Yıllar sonra hukuk mücadelesini kazanan anne de bugün avukatıyla birlikte Şanlıurfa'ya geldi. Adliyede velayet evrakını ibraz etmesinin ardından savcılık kararıyla çocuğun annesine iadesi için talimat verildi. Adliyeden çıkan Zübeyde Kocaman ile güvenlik güçlerince babasından alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurdunda yerleştirilen küçük kızı Şanlıurfa Polisevi'nde buluştu.

ANNESİNİ TANIMADI, "BABA" DİYE AĞLADI

4 yıldır görmediği annesi ile bir araya gelen Şariban gözyaşı döktü. Tanımadığı için yabancılık çektiği annesini görünce 'Baba' diye ağlayan küçük kız, annesi ve görevliler tarafından sakinleştirildi. Kızını yıllar sonra kucaklayan anne de buluşma sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Zübeyde Kocaman, daha sonra sakinleşen ve kucaklaşarak hasret giderdiği kızıyla birlikte havalimanına gitti. Uçağa binerken sakinleşen kızıyla sohbet eden anne Zübeyde Kocaman, hukuk mücadelesinde kendisine destek verenlere teşekkür etti.