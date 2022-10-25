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    Şanlıurfa'da akrabaların arazi kavgası: 5 yaralı

    Şanlıurfa Viranşehir'de akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tabanca, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.
    • 25.10.2022 - 20:51
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    Şanlıurfa'da akrabaların arazi kavgası: 5 yaralı

    Akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi meydana gelen olayda, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri, sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı.

    Tabanca, bıçak ve taşlar havada uçuştu

    İki grubun yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma; tabanca, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    5 kişi yaralandı

    İhbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada taş ve sopa darbeleriyle yaralanan; Halil Ekinci (26), Ömer Faruk Ekinci (28), Erdal Ekinci (33), Eyüp Ekinci (40) ve Mehmet Şükrü Ekinci (48), sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, yaşanan olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da akrabaların arazi kavgası: 5 yaralı #1

    Şanlıurfa da akrabaların arazi kavgası: 5 yaralı #2

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    Şanlıurfa da akrabaların arazi kavgası: 5 yaralı #5


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