Şanlıurfa'da araç sulama kanalına düştü: 4 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 4 çocuk boğularak yaşamını yitirdi, anne ile bir çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

İHA

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi'nde, Hasan Ç. idaresindeki 31 B 7008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

Bir saatin ardından otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı

Sürücüsünün devrilmeden önce araçtan atlayarak kurtulduğu olayda, bölgeye sevk edilen jandarma, dalgıç polis ve itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından otomobili vinç yardımı ile sulama kanalından çıkardı.

4 çocuk boğularak can verdi

Çalışma sonucu su dışına çıkarılan araç içerisinde, 4 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp 2 kişi aranıyor

Su altında yardım istedi Acı olayda araçtan atlayarak kurtulan babanın, kırık ayağıyla sürüklenerek yardım için yola çıktığı ve kimsenin yardım etmediği öğrenilirken, Özlem Çetin'in (31) ise henüz aracın içi su dolmadan 112 Acil Servisi arayarak yardım istediği ortaya çıktı.

Sulama kanalı içerisinde anne ve bir çocuğunu arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.