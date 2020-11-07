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    Şanlıurfa'da canlı yayında aşırı hız yapan sürücü kaza yaptı

    Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aşırı hız yaptığı otomobilinde sosyal medya üzerinden cep telefonuyla canlı yayın yapan sürücü kaza yaparken, 8 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 07.11.2020 - 01:52
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 03:03
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    Şanlıurfa'da canlı yayında aşırı hız yapan sürücü kaza yaptı

    Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi ile Ceylanpınar ilçesi arasındaki karayolunun 40’ıncı kilometresindeki Gümüşsu mevkisinde yaşandı. Akçakale’deki eşi ve çocuklarını alarak 63 UE 01 plakalı Renault marka otomobille Ceylanpınar’daki evine dönen Mehmet Y. sosyal medya üzerinden cep telefonuyla canlı yayın yaptı.

    YAYINI BİTİRMEK ÜZEREYKEN KAZA YAPTI

    İddiaya göre, aşırı hızlı olduğu görülen sürücü, canlı yayında aracının hız göstergesi ile yolu göstererek ilerledi. Emniyet kemeri takmayan çocuklarını da görüntüleyen sürücü, yayını bitirmek üzereyken otomobilin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazanın meydana geldiği an, canlı yayına yansıdı.

    Şanlıurfa'da canlı yayında aşırı hız yapan sürücü kaza yaptı-Video

    8 KİŞİ YARALANDI

    Kazada sürücü Mehmet Y. ile birlikte araçta bulunan 6’sı çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 kişi, buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa merkeze sevk edildi.

    Şanlıurfa da canlı yayında aşırı hız yapan sürücü kaza yaptı #1

    Şanlıurfa da canlı yayında aşırı hız yapan sürücü kaza yaptı #2

    Şanlıurfa da canlı yayında aşırı hız yapan sürücü kaza yaptı #3

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